На Дніпропетровщині зафіксували ще один випадок коронавірусу

У середу, 1 квітня, в Новомосковську Дніпропетровської області зафіксували ще один випадок коронавірусу.
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Позитивний результат на захворювання дав тест у одного з місцевих жителів, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
Так, хворий став десятою людиною в області, у кого діагностували COVID-19.
Тест на коронавірус
Прямий
Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський 1 квітня терміново звернувся до українців через коронавірус COVID-19.
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