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1 квітня • оновлено в 21:38
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Карина Бондаренко

На Дніпропетровщині зафіксували ще один випадок коронавірусу

1.3т
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У середу, 1 квітня, в Новомосковську Дніпропетровської області зафіксували ще один випадок коронавірусу.

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Позитивний результат на захворювання дав тест у одного з місцевих жителів, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Так, хворий став десятою людиною в області, у кого діагностували COVID-19.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

Прямий

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський 1 квітня терміново звернувся до українців через коронавірус COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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