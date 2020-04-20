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20 квітня • оновлено в 10:28
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Карина Бондаренко
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На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки COVID-19

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Коронавірусну інфекцію підтвердили ще у восьми жителів Дніпропетровської області.

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Позитивні результати лабораторних досліджень отримали п'ять осіб з Кам’янського і троє з Підгороднього, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної адміністрації.

Коронавірус

Коронавірус

Всього в неділю, 19 квітня, було проведено 192 ПЛР-дослідження. Вони показали 184 негативних і вісім позитивних результатів. Всього на Дніпропетровщині зафіксували вже 118 випадків коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL раніше, заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак заявила, що вартість лікування одного хворого на коронавірус в українських лікарнях коштує до 10 тис. грн на добу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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