На Дніпропетровщині зафіксовано масовий мор бджіл: в мережі говорять про отруту

У селі Орлівщина Дніпропетровської області масово гинуть бджоли.

Мертвих комах або тих, що ще б'ються в конвульсіях, вже другий день поспіль на власній пасіці знаходить місцевий житель Станіслав Лукаш. У пості, опублікованому в Facebook-спільноті "Підслухано Новомосковськ (Україна), чоловік припустив, що бджоли були отруєні невідомою речовиною.

"Вчора помітили масовий падіж бджоли. Почистили. Сьогодні така ж картина вже вдруге за годину", – розповів пасічник.

Загиблих бджіл віддали на експертизу. У тому, що трапилося, власник пасіки звинувачує місцевих фермерів, які обприскують поля отрутохімікатами. Односельці підтвердили, що останнім часом над посівами регулярно спостерігають вертольоти.

"Так, вертольоти літають над містом кожного дня, чого літають, що відбувається, невідомо".

"Літаки поменше літали б, не отруїлися б. І з людьми теж. Як політають літачки, так у дітей і блювота на вечір".

"Можливо, гербіцидами обробляють соняшник".

Скріншот. Facebook / "Підслухано Новомосковськ (Україна)

Скріншот. Facebook / "Підслухано Новомосковськ (Україна)

Скріншот. Facebook / "Підслухано Новомосковськ (Україна)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині банда вимагала у братів-фермерів 4 млн гривень.