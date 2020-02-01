На Дніпропетровщині за місяць "накрили" більше 300 нелегальних казино. Фото

За січень на території Дніпропетровської області правоохоронці знайшли і закрили близько 300 гральних клубів і нелегальних казино.
Після проведених обшуків було вилучено більше 3 тисяч одиниць грального обладнання та більше 180 тисяч гривень готівки. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.
Крім цього, під суд потрапила 34-річна мешканка Кривого Рогу, яка організувала гральний бізнес і отримувала нелегальний дохід. Свої зали жінка маскувала під букмекерські контори.
Всередині одного із залів правоохоронці знайшли 47 комп'ютерів з ігровими програмами і більше 170 тисяч гривень готівки.
На даний момент проходить судовий розгляд справи.
Поліцейські вилучили понад 3 тисячі ігрових автоматів
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури
Раніше OBOZREVATEL писав, що житель Дніпропетровщини організував масштабне онлайн-казино. Його затримала поліція.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!