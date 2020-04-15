На Дніпропетровщині введуть режим обмеженого пересування: подробиці

У Дніпрі та області на великодні вихідні введуть режим обмеженого пересування вулицями.

Він буде діяти з 13:00 18 квітня до 6:00 20 квітня. Таке рішення винесла спеціальна комісія Дніпропетровської обласної державної адміністрації, повідомив її голова Олександр Бондаренко.

На Дніпропетровщині введуть режим обмеженого пересування bigmir) net

Для проїзду в спеціальному транспорті Дніпра на цей період працівникам критично важливої інфраструктури потрібен не тільки спеціальний квиток, але і довідка з місця роботи. Її повинен видати роботодавець, зазначений в спеціальному квитку.

Шаблон довідки Facebook / Іван Васючков

Як повідомив OBOZREVATEL завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков, на особистий транспорт ці обмеження не поширюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі за наказом міської влади біля входу в храм на вулиці Михайла Панікахи вирили глибоку траншею. Тут у Вербну неділю священик всупереч забороні влаштував масове богослужіння і причащав прихожан з однієї ложки.