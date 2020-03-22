На Дніпропетровщині встановлюють жорсткий контроль за прибулими з Європи

У неділю, 22 березня, в Дніпропетровській області місцева влада видала розпорядження про мінімізацію контактів людей, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Місцеві органи влади запроваджують нові заходи через масове повернення людей з Європи. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

"У зв'язку з масовим поверненням людей з Європи сьогодні було підписано спільне доручення голів обласної ради і обласної державної адміністрації. Заходи мають на меті мінімізувати контакти жителів області з тими, хто приїхав з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

Місцевими органами влади буде проведено моніторинг жителів області, які повернулися або планують повернутися з-за кордону. Також має бути організовано їх перевезення до місць проживання.

Крім цього в обов'язковому порядку буде проведено анкетування і температурний скринінг. У разі необхідності, люди будуть поміщені в обсервацію.

Місцева влада встановлює жорсткий контроль прибувших з Європи Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

Місцева влада встановлює жорсткий контроль прибувших з Європи Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

Місцева влада встановлює жорсткий контроль прибувших з Європи Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

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