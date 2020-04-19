На Дніпропетровщині виявлено 6 нових випадків зараження коронавірусом

Ігор Кравченко Життя міста 12:15, 19.04.2020

Станом на ранок 19 квітня в Дніпропетровській області офіційно зафіксовано 110 випадків COVID -19.

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За даними Міністерства охорони здоров'я в області за останню добу кількість підтверджених випадків зараження коронавірусів зросла з 104 до 110.

За інформацією Дніпропетровської обласної ради, нові випадки зафіксовані в Кам'янському – 3, в Кривому Розі – 1 і в Павлоградському районі – 2.

На Дніпропетровщині виявлено 6 нових випадків зараження коронавірусом
pravda.com.ua

У Департаменті охорони здоров'я міськради Дніпра повідомили, що за останню добу в Дніпрі не було виявлено нових випадків зараження. Загальна кількість підтверджених випадків залишається на попередньому рівні – 26.

За весь час досліджень в Дніпропетровській області було проведено 2759 аналізів на COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі завели справу проти прихожан, які стовпилися біля церкви. Близько 80 людей скупчилися всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору.

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