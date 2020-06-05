На Дніпропетровщині виявили нові випадки коронавірусу: свіжа статистика

Аліна Рашевська Життя міста 12:22, 5.06.2020

За останню добу в Дніпропетровській області виявили три нових випадки коронавірусної інфекції.

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Наявність COVID-19 підтвердили у двох жителів Дніпра і одного пацієнта з Кривого Рогу, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 960. Подолати хворобу змогли 397 осіб.

Коронавірус на Дніпропетровщині
Известия

Летальних випадків за добу не зареєстровано. Всього їх 21.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей від COVID-19 – там померло вже більше 34 тис. осіб. Тепер країна посідає друге місце в світовому антирейтингу після США, де померло понад 110 тис.

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