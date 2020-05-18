На Дніпропетровщині виявили нові випадки коронавірусу: свіжа статистика

Карина Бондаренко Життя міста 11:35, 18.05.2020

За останню добу в Дніпропетровській виявили шість нових випадків коронавірусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Наявність COVID-19 підтвердили у чотирьох жителів Дніпра і двох пацієнтів з Кривого Рогу, передає пресслужба Дніпропетровської обласної адміністрації.

Коронавірус в Дніпрі

Всього в Дніпропетровській області зафіксували 843 випадки зараження. 95 жителів регіону вже одужали, 13 померли.

Як писав OBOZREVATEL раніше, експерти озвучили вердикт, чи можна заразитися коронавірусів через рибні страви.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

У Київській області на звалище викинули гори моркви: фото та відео шокували українців

В Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар: трагедія в цифрах

В Україні готуються запустити транспорт після карантину: що буде з цінами

Розстріляли 260 тисяч українців: СБУ показала документи КДБ про терор 1937-38 років

У Бельгії медики влаштували прем'єру "коридор ганьби". Відео