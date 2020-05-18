На Дніпропетровщині виявили нові випадки коронавірусу: свіжа статистика

За останню добу в Дніпропетровській виявили шість нових випадків коронавірусної інфекції.

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Наявність COVID-19 підтвердили у чотирьох жителів Дніпра і двох пацієнтів з Кривого Рогу, передає пресслужба Дніпропетровської обласної адміністрації.

Коронавірус в Дніпрі

Всього в Дніпропетровській області зафіксували 843 випадки зараження. 95 жителів регіону вже одужали, 13 померли.

Як писав OBOZREVATEL раніше, експерти озвучили вердикт, чи можна заразитися коронавірусів через рибні страви.

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