На Дніпропетровщині виявили небезпечну епідемію: оголошено карантин

У Марганці Дніпропетровської області зафіксували випадок захворювання на африканську чуму свиней.
За результатами проведеної експертизи, епідемія підтвердилася, повідомляє пресслужба Марганецької міської ради.
Епідемія
З метою ліквідації спалаху АЧС затверджений план заходів з профілактики недопущення поширення та ліквідації захворювання:
Оголошено спалах АЧС,
Розпочато роботу з обліку поголів'я свиней в приватних господарствах;
Попереджені всі власники свиней в приватних домогосподарствах про заборону продажу, переміщення, вигульного (вільного) змісту і безконтрольного забою;
Заборонено вивезення і ввезення з господарств усіх форм власності живих свиней і продукції з них та репродуктивного матеріалу протягом 40 днів;
Заборонено торгівлю на ринках живими свинями і продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, що мають експлуатаційний дозвіл, при наявності супровідних ветеринарних документів;
Комісією визначено зону захисту - 3км від пункту виявлення АЧС;
Визначено зону спостереження - вся територія міста Марганець.
Відзначимо, що смертність хворих тварин досягає 98 - 100 відсотків.
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