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На Дніпропетровщині виявили небезпечну епідемію: оголошено карантин

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У Марганці Дніпропетровської області зафіксували випадок захворювання на африканську чуму свиней.

За результатами проведеної експертизи, епідемія підтвердилася, повідомляє пресслужба Марганецької міської ради.

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Епідемія

Епідемія

З метою ліквідації спалаху АЧС затверджений план заходів з профілактики недопущення поширення та ліквідації захворювання:

  1. Оголошено спалах АЧС,

  2. Розпочато роботу з обліку поголів'я свиней в приватних господарствах;

  3. Попереджені всі власники свиней в приватних домогосподарствах про заборону продажу, переміщення, вигульного (вільного) змісту і безконтрольного забою;

  4. Заборонено вивезення і ввезення з господарств усіх форм власності живих свиней і продукції з них та репродуктивного матеріалу протягом 40 днів;

  5. Заборонено торгівлю на ринках живими свинями і продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, що мають експлуатаційний дозвіл, при наявності супровідних ветеринарних документів;

  6. Комісією визначено зону захисту - 3км від пункту виявлення АЧС;

  7. Визначено зону спостереження - вся територія міста Марганець.

Відзначимо, що смертність хворих тварин досягає 98 - 100 відсотків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайшовся ключ до найсильнішої вакцині проти ВІЛ і грипу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро хвороба
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