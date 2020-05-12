На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

Карина Бондаренко Життя міста 15:25, 12.05.2020

На Дніпропетровщині виявили галявину, на якій виросли тисячі кульбаб. Вони вже відцвіли і забарвилися в білий колір.

Незвичайне явище сфотографували біля ландшафтного парку "Дніпровські пороги". Знімки опублікував місцевий житель Вадим Манюк на своїй сторінці в Facebook.

Vadym Maniuk/Facebook
Vadym Maniuk/Facebook
Vadym Maniuk/Facebook
Vadym Maniuk/Facebook
Vadym Maniuk/Facebook

Користувачі захопилися великою кількістю однакових рослин в одному місці і активно діляться фото в соціальній мережі.

"Яка краса!", "Ніколи ще такого кількості в дикій природі не бачила", "Потрапити б туди", "Можна тільки уявити, якою вона була в кольорі", "Вражає", – пишуть в коментарях.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 12 по 14 травня в місті прогнозують дощі з грозами, град і пориви вітру.

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