На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

На Дніпропетровщині виявили галявину, на якій виросли тисячі кульбаб. Вони вже відцвіли і забарвилися в білий колір.

Незвичайне явище сфотографували біля ландшафтного парку "Дніпровські пороги". Знімки опублікував місцевий житель Вадим Манюк на своїй сторінці в Facebook.

Vadym Maniuk/Facebook

Vadym Maniuk/Facebook

Vadym Maniuk/Facebook

Vadym Maniuk/Facebook

Vadym Maniuk/Facebook

Користувачі захопилися великою кількістю однакових рослин в одному місці і активно діляться фото в соціальній мережі.

"Яка краса!", "Ніколи ще такого кількості в дикій природі не бачила", "Потрапити б туди", "Можна тільки уявити, якою вона була в кольорі", "Вражає", – пишуть в коментарях.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 12 по 14 травня в місті прогнозують дощі з грозами, град і пориви вітру.

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