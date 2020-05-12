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12 травня • оновлено в 15:38
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Карина Бондаренко
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На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

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На Дніпропетровщині виявили галявину, на якій виросли тисячі кульбаб. Вони вже відцвіли і забарвилися в білий колір.

Незвичайне явище сфотографували біля ландшафтного парку "Дніпровські пороги". Знімки опублікував місцевий житель Вадим Манюк на своїй сторінці в Facebook.

На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

Vadym Maniuk/Facebook

На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

Vadym Maniuk/Facebook

На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

Vadym Maniuk/Facebook

На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

Vadym Maniuk/Facebook

На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

Vadym Maniuk/Facebook

Користувачі захопилися великою кількістю однакових рослин в одному місці і активно діляться фото в соціальній мережі.

"Яка краса!", "Ніколи ще такого кількості в дикій природі не бачила", "Потрапити б туди", "Можна тільки уявити, якою вона була в кольорі", "Вражає", – пишуть в коментарях.

На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото
На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото
На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото
На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото
На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото
На Дніпропетровщині виявили "долину кульбаб": неймовірні фото

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 12 по 14 травня в місті прогнозують дощі з грозами, град і пориви вітру.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
фотографии
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