На Дніпропетровщині виявили 9 нових хворих на коронавірус: одна людина померла

Станом на 31 травня за останню добу в Дніпропетровській області виявили ще девять хворих на коронавірус.

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Серед нових хворих – п'ять жителів Дніпра, один – з Кривого Рогу. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Наявність інфекції також підтвердили у жителів Криничанського, Новомосковського та П'ятихатського районів.

На Дніпропетровщині виявили 9 нових хворих Пресслужба ДОДА

За даними Дніпропетровської обласної ради, 30 травня в Дніпрі був зафіксований новий смертельний випадок з коронавірусом.

Всього з початку епідемії в в Дніпропетровській області зареєстровано 942 випадки COVID-19. 265 жителів регіону вже одужали, 21 помер.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі виявили три нових випадки коронавірусу. З початку епідемії в місті зафіксовано понад 400 випадків COVID-19.