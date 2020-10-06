На Дніпропетровщині викрили проросійських інтернет-агітаторів

У Дніпропетровській області співробітники СБУ припинили діяльність мережі адміністраторів інтернет-ресурсів, які входили до "тролеферми" проросійських провокаторів.

Жителі Дніпра, Кривого Рогу та Павлограда займалися розповсюдженням антиукраїнських матеріалів у соціальних мережах. Як повідомили в пресслужбі Служби безпеки України, створюваний ними контент містить заклики до зміни меж території або державного кордону України.

Відзначається, що агітатори публікували фейкові матеріали щодо майбутніх виборів в Україні і кандидатів в органи місцевого самоврядування, виконуючи вказівки певного кола жителів Росії і так званих ОРДЛО. Також вони планували нарощування соціальної напруженості в регіоні і провокацію масових порушень громадського порядку.

Кіберспеціалістам СБУ вдалося встановити особу одного з координаторів "тролеферми". Ним виявився уродженець Дніпропетровщини, який приєднався до сепаратистів "ДНР" у травні 2014 року.

Дії зловмисників кваліфікували за ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СБУ знайшла у схованках "Л/ДНР" понад 137 кг вибухівки та майже 100 тис. боєприпасів.