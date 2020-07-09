На Дніпропетровщині видобуватимуть ядерну сировину: затверджений план

На території Дніпровського і Солонянського районів Дніпропетровської області видобуватимуть і перероблятимуть уранову руду.

Про старт розробки двох нових родовищ – Сурського і Новогурівського – стало відомо на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. На даний момент екологи приступили до створення проекту заходів, які допоможуть мінімізувати шкоду від виробництва.

Видобуток урану з Сурського родовища буде проводитися відкритим способом або за допомогою викопування шахти на території між селами Сурське і Миколаївка. У перспективі розташування видобувного комплексу може розширитися до сіл Маяк і Гайдамацьке. Потужність видобутку складе від 100 до 300 тонн урану на рік в залежності від стадії відпрацювання. Сукупна потреба в земельних ресурсах для розміщення потужностей видобувного комплексу за весь період – близько 250-400 га. Експлуатація об'єкта складе 20 років.

Видобуток руди з Новогурівського родовища буде здійснюватися між селами Андріївка та Чумаки П'ятихатського району з розширенням до сіл Новогурівка і Новожитлівка. У рік тут планують видобувати близько 70-200 тонн урану. Загальні запаси корисних копалин оцінюються в 1800 тонн.

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