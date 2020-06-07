На Дніпропетровщині відновлюють рух приміських поїздів: повний список

З понеділка, 8 червня, в Дніпропетровській області відновить роботу частина маршрутів приміських поїздів.

З наступного тижня роботу відновлять 68 приміських маршрутів. Про це повідомили в пресслужбі регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

У всіх поїздах, а також на вокзалах і станціях будуть обов'язковими дезінфекційні заходи, неухильне дотримання санітарних норм і стандартів. До посадки будуть допускатися тільки ті пасажири, які мають засоби індивідуального захисту.

На Дніпропетровщині відновлюють рух приміських поїздів Придніпровська залізниця

З повним списком запущених поїздів і їх розкладом руху можна ознайомитися на сайті регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі група підлітків чіплялася за рухомий на повній швидкості потяг. Один з хлопців знімав те, що відбувається на телефон.