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7 червня • оновлено в 11:21
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині відновлюють рух приміських поїздів: повний список

1.4т
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З понеділка, 8 червня, в Дніпропетровській області відновить роботу частина маршрутів приміських поїздів.

З наступного тижня роботу відновлять 68 приміських маршрутів. Про це повідомили в пресслужбі регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

У всіх поїздах, а також на вокзалах і станціях будуть обов'язковими дезінфекційні заходи, неухильне дотримання санітарних норм і стандартів. До посадки будуть допускатися тільки ті пасажири, які мають засоби індивідуального захисту.

На Дніпропетровщині відновлюють рух приміських поїздів

На Дніпропетровщині відновлюють рух приміських поїздів

Придніпровська залізниця

З повним списком запущених поїздів і їх розкладом руху можна ознайомитися на сайті регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі група підлітків чіплялася за рухомий на повній швидкості потяг. Один з хлопців знімав те, що відбувається на телефон.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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