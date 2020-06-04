На Дніпропетровщині відкрили рух по переправі біля моста, що впав. Фото, відео

Життя міста 14:55, 4.06.2020

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині 4 червня тимчасово відкрили понтонну переправу. Її побудували поряд зі зруйнованим Олексіївським мостом через річку Чортомлик, військові 808-го понтонно-мостового полку Збройних сил України.

Переправу відкрили для транспорту
Facebook / Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Понтонна переправа має довжину 160 метрів і ширину більше шести метрів. Першим на автомобілі по ній проїхав Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської державної обласної адміністрації, повідомили в прес-центрі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Facebook / Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
Переправу відкрили для транспорту

Працівники Служби автодоріг облаштували асфальтобетоном в'їзди до переправи, встановили світлофори для регулювання реверсного руху, а також відповідне освітлення. Згідно попереджувальним знакам, по понтонній переправі дозволяється рух автотранспорту вагою до 30 тонн зі швидкістю 20 кілометрів.

Facebook / Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
Переправу відкрили для транспорту

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в селі Олексіївка Нікопольського району на місці зруйнованого моста побудували понтонну переправу. Але через стихію запуск довелося перенести на кілька днів.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Коронавірус може стати "грипом", другої хвилі не буде – інфекціоніст

Грабіжники зламали 17 сейфів у VIP-відділенні великого банку. Подробиці скандального злочину

Какие еще доказательства вам нужны? Россия хочет уничтожить Украину

Два різні Путіни в один день: президента Росії засікли на використанні двійника

"Женю, послухай мене": Зеленський зателефонував голові Укрексімбанку через скарги