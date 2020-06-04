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4 червня • оновлено в 15:02
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На Дніпропетровщині відкрили рух по переправі біля моста, що впав. Фото, відео

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У Нікопольському районі на Дніпропетровщині 4 червня тимчасово відкрили понтонну переправу. Її побудували поряд зі зруйнованим Олексіївським мостом через річку Чортомлик, військові 808-го понтонно-мостового полку Збройних сил України.

Переправу відкрили для транспорту

Переправу відкрили для транспорту

Facebook / Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Понтонна переправа має довжину 160 метрів і ширину більше шести метрів. Першим на автомобілі по ній проїхав Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської державної обласної адміністрації, повідомили в прес-центрі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Facebook / Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Facebook / Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Переправу відкрили для транспорту

Працівники Служби автодоріг облаштували асфальтобетоном в'їзди до переправи, встановили світлофори для регулювання реверсного руху, а також відповідне освітлення. Згідно попереджувальним знакам, по понтонній переправі дозволяється рух автотранспорту вагою до 30 тонн зі швидкістю 20 кілометрів.

Facebook / Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Facebook / Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Переправу відкрили для транспорту

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в селі Олексіївка Нікопольського району на місці зруйнованого моста побудували понтонну переправу. Але через стихію запуск довелося перенести на кілька днів.

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