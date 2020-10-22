На Дніпропетровщині від коронавірусу померла головлікарка поліклініки

Софія Закревська Життя міста 11:00, 22.10.2020 Оновлено: 11:12, 22.10.2020

У середу, 21 жовтня, у місті Нікополь Дніпропетровської області померла головна лікарка поліклініки №3 Савченко Тетяна Олександрівна.

Раніше вона була завідувачкою міським департаментом охорони здоров'я. Про це повідомили на сторінці громадського об'єднання "Нікопольці" в Facebook.

Медикиня пішла з життя 21 жовтня.
Facebook/Тетяна Савченко

"Завжди була компетентною, милосердною і чуйною. Глибоке співчуття рідним і близьким. Вічна і світла пам'ять!" – сказано в повідомленні.

За інформацією нікопольського ЗМІ "Прихист", причиною смерті медикині стала коронавірусна інфекція.

Також відомо, що Тетяна Савченко балотувалася в депутати міської ради Нікополя від політичної партії "Сила і честь". Її колеги по команді висловили свої співчуття.

Медикиня була членом політичної партії.
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Тетяна Савченко балотувалася в депутати.
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Про подію повідомили в соцмережах.
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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом. 141 пацієнт із COVID-19 помер.

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