На Дніпропетровщині від коронавірусу померла головлікарка поліклініки

У середу, 21 жовтня, у місті Нікополь Дніпропетровської області померла головна лікарка поліклініки №3 Савченко Тетяна Олександрівна.

Раніше вона була завідувачкою міським департаментом охорони здоров'я. Про це повідомили на сторінці громадського об'єднання "Нікопольці" в Facebook.

Медикиня пішла з життя 21 жовтня. Facebook/Тетяна Савченко

"Завжди була компетентною, милосердною і чуйною. Глибоке співчуття рідним і близьким. Вічна і світла пам'ять!" – сказано в повідомленні.

За інформацією нікопольського ЗМІ "Прихист", причиною смерті медикині стала коронавірусна інфекція.

Також відомо, що Тетяна Савченко балотувалася в депутати міської ради Нікополя від політичної партії "Сила і честь". Її колеги по команді висловили свої співчуття.

Медикиня була членом політичної партії. Скриншот

Тетяна Савченко балотувалася в депутати. Скриншот

Про подію повідомили в соцмережах. Скриншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом. 141 пацієнт із COVID-19 помер.