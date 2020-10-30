На Дніпропетровщині в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19

У Павлограді Дніпропетровської області в лікарнях, де лікують пацієнтів із коронавірусом, не вистачає кисневих концентраторів.

Кількість хворих на COVID-19 із кожним днем зростає, і оксигенаторів на всіх не вистачає. Медики змушені давати пацієнтам кисень по черзі, повідомляє 34-й канал.

Один із місцевих жителів, котрий захворів на коронавірус, потрапив до інфекційного відділення з двобічною пневмонією. Його легені були уражені на 45%, чоловіка відразу під'єднали до кисневого апарату.

"Наступного ж дня мені повідомили, що потрібно шукати оксигенатори, купувати, тому що їх не вистачає. Їх мало, людей надходить багато. Їх не вистачає нікому. І замість того, щоб дві години дихати – йому давали пів години дихати. Тому що треба давати наступному", – розповіла дружина пацієнта.

Дочка чоловіка намагалася самостійно знайти кисень і концентратор і в Павлограді, і в Дніпрі. Однак коштують вони дуже дорого – від 30 тисяч гривень і більше – і далеко не кожна сім'я може дозволити собі таку покупку.

Павлоградська лікарня інтенсивного лікування потребує кисню для "важких" хворих цілодобово. На більш ніж 20 пацієнтів там є тільки 10 концентраторів.

"У нас ті концентратори, які є, вони просто – годину дихає один пацієнт, годину інший. Вони обробляються, і ось так от вирішуємо цю проблему", – розповіла головна лікарка лікарні Ірина Жицька.

У Департаменті охорони здоров'я ДніпрОДА пообіцяли, що лікарні отримають нові партії кисню і концентраторів уже за кілька тижнів.

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