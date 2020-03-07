На Дніпропетровщині в курганах знайшли поховання древніх цивілізацій. Фото

Під час розкопок в Широківському районі Дніпропетровської області археологи в десяти курганах виявили поховання енеолітичної доби, епохи бронзи, раннього залізного віку.

Серед усіх 52 поховань найдавнішими виявилися два, які датуються другою половиною IV тис. до н. е. і відносяться до енеоліту, повідомляє ТСН.

П'ять курганів були побудовані в епоху ранньої бронзи носіями ямної археологічної культури (перша половина III тис. до н. е.).

Впускними до цих курганів були поховання катакомбної культури другої половини III тис. до н. е., що становлять найчисленнішу групу поховань.

Крім цього археологи виявили поховання бабінської (XVIII-XVI ст. до н. е.) і зрубної культур (XV-XIII століття до н. е.). Поховання епохи раннього залізного віку належать рядовим представникам скіфського соціуму. Вони були основними в двох курганах і впускними до насипів попереднього часу.

Археологи знайшли десятки древніх поховань ТСН

В одному з курганів знайшли поховання в кам'яному ящику. Між ребрами лівій частині грудного відділу скелета виявлено кремнієві вістря стріли, які, напевно, були причиною смерті був похований.

Деяких небіжчиків супроводжував похоронний інвентар - керамічні посудини, кам'яні сокири, вироби з кістки, наконечники стріл. Більшість скелетів носять сліди посипання охрою.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мер Дніпра Борис Філатов заявив про встановлення передбачуваного місця поховання Олександра Поля. Місце його поховання вважалося втраченим.

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