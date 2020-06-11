На Дніпропетровщині в кар'єрі врятували зграю змучених спекою лебедів. Фото

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті врятували зграю лебедів. Приземлитися на підприємстві їх змусила літня спека.
Лебеді приземлилися в кар'єрі
www.facebook.com/Південний гірничо-збагачувальний комбінат
Кілька знесилених і змучених лебедів сіли на дно кар'єру на горизонті 315 метрів. Через час решта приземлилася в тому ж місці, про це повідомили на сторінці Південного гірничо-збагачувального комбінату в Faceebook.
Кар'єр Південного гірничо-збагачувального комбінату
www.facebook.com/Південний гірничо-збагачувальний комбінат
У кам'яній пастці опинилися 22 птиці. Порятунок пернатих взяли на себе співробітники підприємства. Разом з рятувальниками відомчої пожежної частини вони вивезли птахів в машинах технічної підтримки і випустили в місцеву річку Інгулець. Близько двох років тому птахи вже приземлялися в кар'єрі, в ньому вони побачили штучну водойму і прийняли її за озеро.
Лебеді приземлилися в кар'єрі
www.facebook.com/Південний гірничо-збагачувальний комбінат
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі в яхт-клубі "Січ" щоночі зазнають втрат. З початку року тут загинули вже понад 60 пернатих.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!