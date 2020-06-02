На Дніпропетровщині ціле селище залишиться без газу

У селищі міського типу Мирове Томаківського району Дніпропетровської області 4 та 5 червня не буде газопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням газонебезпечних робіт по реконструкції системи газопостачання, повідомили в пресслужбі АТ "Дніпропетровськгаз".

Відключення газу Actual Today

У зв'язку з цим тимчасово припинять газопостачання 64 споживачам приватного сектора, які проживають по вулицях Робоча та Смурова.

Роботи будуть проводитися:

4 червня з 08:00 до 17:00;

5 червня року з 08:00 до 15:45.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища предлагаетв два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!