На Дніпропетровщині троє дітей втекли 'погуляти' до сусідньої області

У понеділок, 19 жовтня, біля села Настасівка в Дніпропетровській області поліцейські знайшли на залізничних рейках трьох дітей.

Про те, що неповнолітні йдуть залізницею, правоохоронцям розповіли жителі селища Зоря, у яких вони запитували дорогу до міста. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Діти – 10-річні брати і їхній 6-річний друг – розповіли співробітникам поліції, що вони живуть у Марганці і захотіли погуляти Запоріжжям. Батькам про свої плани вони не розповіли і пішли з дому без їхнього відома. Щоб їх не знайшли, діти ховалися від правоохоронців у лісосмузі.

Малюків забрали до відділку поліції, а після повернули до родини. Вони залишилися цілими і неушкодженими, а їхнім батькам сказали уважніше стежити за своїм дітьми.

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