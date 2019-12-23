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23 грудня • оновлено в 08:27
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині третій день шукають зниклу безвісти школярку. Фото

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На Дніпропетровщині розшукують 15-річну Наталію Мустафаєву з Кривого Рогу.

Дівчинка не з'являється вдома вже третю добу. Про це повідомляє Перший міський.

На Дніпропетровщині третій день шукають школярку

На Дніпропетровщині третій день шукають школярку

chelny-biz.ru

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Корпоратив вдався: в Дніпрі напівголий чоловік бродив по вулиці. Фото

21 грудня близько 14:00 учениця 9-го класу пішла з дому на вулиці Тбіліській, що в Металургійному районі. Родичі зниклої і поліція просять у жителів області допомогти в пошуках.

Зникла була одягнена в синю куртку до колін, чорні лосини, червоні черевики і коричневий шарф. Має середню статуру, зріст 150-155 сантиметрів, темно-русяве волосся середньої довжини.

Особлива прикмета: ліве око нерухоме.

На Дніпропетровщині третій день шукають школярку

На Дніпропетровщині третій день шукають школярку

перший міський

Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, правоохоронці просять повідомляти за номером (067) 638-07-71.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі пенсіонер-педофіл спокусив 5-річну онуку. Чоловік був у нетверезому стані.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
зникла людина
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