На Дніпропетровщині третій день шукають зниклу безвісти школярку. Фото

На Дніпропетровщині розшукують 15-річну Наталію Мустафаєву з Кривого Рогу.

Дівчинка не з'являється вдома вже третю добу. Про це повідомляє Перший міський.

На Дніпропетровщині третій день шукають школярку chelny-biz.ru

21 грудня близько 14:00 учениця 9-го класу пішла з дому на вулиці Тбіліській, що в Металургійному районі. Родичі зниклої і поліція просять у жителів області допомогти в пошуках.

Зникла була одягнена в синю куртку до колін, чорні лосини, червоні черевики і коричневий шарф. Має середню статуру, зріст 150-155 сантиметрів, темно-русяве волосся середньої довжини.

Особлива прикмета: ліве око нерухоме.

На Дніпропетровщині третій день шукають школярку перший міський

Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, правоохоронці просять повідомляти за номером (067) 638-07-71.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі пенсіонер-педофіл спокусив 5-річну онуку. Чоловік був у нетверезому стані.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram