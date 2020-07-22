На Дніпропетровщині трапився спалах COVID-19: захворіли 15 священиків

У Дніпропетровській області в період з 17 липня зареєстровано спалах захворювання на коронавірусну інфекцію з 15 випадками серед священнослужителів в п'яти відділеннях релігійної організації.

Шістьох хворих госпіталізували, інші знаходяться на самоізоляції. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

На даний момент триває процес встановлення контактних осіб. Серед обстежених виявлено дев'ять осіб з позитивним результатом.

"З огляду на місце проживання і служби хворих, не виключена можливість подальшого поширення спалаху захворювання серед священнослужителів і прихожан. Оскільки тільки по першому хворому під час богослужінь в містах Дніпро і Петропавлівка за два тижні могли брати участь більше 2 тисяч осіб", – зазначив керівник обласного лабораторного центру Роман Чуб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в санаторії "Арктика" в Бердянську, де раніше зафіксували спалах коронавірусу, збільшилася кількість хворих. Діагноз COVID-19 підтвердили вже у 12 осіб.