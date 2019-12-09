На Дніпропетровщині терміново закрили школу через небезпечну хворобу

У понеділок, 9 грудня, в мережі з'явилася інформація про те, що в селищі Аули на Дніпропетровщині дитина прийшла в школу з відкритою формою туберкульозу.

За словами місцевої мешканки, навчальний заклад, де трапився інцидент, закрили для миття та дезінфекції. Повідомлення про це з'явилося в групі "Аульська Корупція" в Facebook.

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"Якщо вірити тому, що говорять, дівчинка поступила в школу після переїзду. Де і як проходила медкомісію – незрозуміло, але у неї не було медичної картки. За словами матері,"втратили під час переїзду, є тільки зі щепленням карта". Коротше, у дитини відкрита форма туберкульозу. Якось так, сумно", – написала Римма Ростовцева.

За інформацією видання 5692.com, захворювання відкритої форми виявили в учениці 8 класу. Відомо, що мати школярки на аналогічне захворювання страждає давно.

Як повідомили кореспонденту OBOZREVATEL в Дніпропетровській обласній адміністрації, про небезпечну інфекцію в школі дізналися ще на початку місяця. Будівлю школи мили й обробляли 3 і 4 грудня.

"Коли дитина була на першому обстеженні, у неї не було знайдено туберкульоз. Потім відбулося наступне обстеження, і хворобу виявили. Зараз вона госпіталізована", – повідомили в пресслужбі ДніпроОДА.

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Наразі школу закрили, щоб всі батьки змогли обстежити своїх дітей, а вчителі перевірили наявність щеплень.

"Це не карантин", – відзначили в ДніпроОДА.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі увечері 8 грудня неподалік від залізничного вокзалу рятували чоловіка, якому раптово стало погано посеред вулиці. На допомогу дніпрянинові викликали швидку, однак медики виявилися безсилі.

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