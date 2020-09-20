На Дніпропетровщині священник заразився коронавірусом

У селі Волоське Дніпропетровської області священнослужитель Андрій Пінчук заразився коронавірусом.

У зв'язку з цим священник протягом двох тижнів буде перебувати на самоізоляції. Як повідомив Пінчук на своїй сторінці в Facebook, разом з ним вдома залишиться вся сім'я.

За словами Андрія Пінчука, спочатку хвороба ніяк себе не проявляла. У якийсь момент його почали турбувати нежить, чхання, втома, а також зникнення нюху і смакових відчуттів.

З моменту появи перших симптомів священник обмежив контакти з іншими людьми, а також здав ПЛР-тест. Його результат виявився позитивним.

"Зрозуміти за моїми симптомами, що це ковід, було дуже складно. І, думаю, що з такими або подібними симптомами ходять тисячі людей. Будьте уважними і при перших ознаках застудних захворювань залишайтеся вдома. І, за можливості, здавайте тести на ковід", – звернувся Пінчук.

Скріншот. Facebook/Андрій Пінчук

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що оперна діва Ганна Нетребко потрапила до лікарні з коронавірусом.