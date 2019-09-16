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16 вересня • оновлено в 17:25
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На Дніпропетровщині стався масовий мор риби: фото

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У річці Інгулець в Дніпропетровській області зафіксована масова загибель риби.

Наразі місцеві комунальники намагаються встановити причини того, що відбувається. Про це йдеться в повідомленні пресслужби комунального підприємства "Жовтоводський водоканал".

В Інгульці гине риба

В Інгульці гине риба

Пресслужба КП "Жовтоводський водоканал"

Повідомляється, що відповідні відомості передано Петровської, Олександрійської, Кіровоградській Держпродспоживслужби, Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської області, Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області, Басейнової ради нижнього Дніпра.

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Раніше повідомлення про загибель риби в Інгульці надходили від пресслужби Криворізької міськради, яка повідомила, що в липні в річках Саксагань та Інгулець зафіксовано перевищення нормативних показників по хлоридам, сульфатів, хімічному вжитку кисню і мікробіологічними показниками.

Крім того, в деяких пробах води був знижений рівень розчиненого кисню.

В Інгульці гине риба

В Інгульці гине риба

Прес-служба КП "Жовтоводський водоканал"

В Інгульці гине риба

В Інгульці гине риба

Прес-служба КП "Жовтоводський водоканал"

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В Інгульці гине риба

В Інгульці гине риба

Прес-служба КП "Жовтоводський водоканал"

В Інгульці гине риба

В Інгульці гине риба

Прес-служба КП "Жовтоводський водоканал"

В Інгульці гине риба

В Інгульці гине риба

Прес-служба КП "Жовтоводський водоканал"

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Кам'янському водосховищі між Кам'янському та селищем Аули Дніпропетровської області місцеві рибалки виявили масову загибель риби. Люди повідомили в поліцію, співробітники якої прибули на місце події і склали протокол.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Екологія риба
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