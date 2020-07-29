На Дніпропетровщині стався масовий мор риби: експерти назвали причину

Софія Ковнір Життя міста 16:20, 29.07.2020 Оновлено: 16:36, 29.07.2020

У місті Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області в річці масово гине риба.

Неприємний факт місцеві жителі виявили в річці Томаківка, повідомили в пресслужбі Марганецької міської ради (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Представники виконкому Марганецької міськради виїхали на місце події і разом з працівниками міського відділу лабораторних досліджень з'ясували причину неприємної події.

У Марганці масовий мор риби. Фото пресслужби Марганецької міської ради

Згідно з висновками досліджень річкової води, масовий мор риби стався через аномальні погодні умови.

Відзначимо, що подібні явища спостерігаються не тільки на території Марганця, а й в інших містах Дніпропетровської області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі медику лікарні імені Мечникова, який перехворів на COVID-19, відмовили в грошовій компенсації. Таке рішення прийняв Фонд соціального страхування України в Дніпропетровській області.

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