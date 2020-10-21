На Дніпропетровщині співробітник поліції погорів на хабарі

Софія Закревська Життя міста 14:00, 21.10.2020

У Дніпропетровській області старший дільничний офіцер одного з відділів поліції ГУНП в регіоні попався на вимаганні.

Правоохоронець вимагав від директора фермерського господарства хабар сумою 20 тисяч гривень. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

В обмін на неправомірну вигоду поліцейський обіцяв не притягувати фермера до відповідальності за використання без спеціального дозволу заборонених хімікатів під час здобрення зернових культур.

У вівторок, 20 жовтня, дільничного затримали під час отримання грошей. Зараз вирішується питання про повідомленні зловмисникові про підозру. Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі викрили міжрегіональну угруповання торговців зброєю. Зловмисники входили в громадське об'єднання, яке курується з Росії.

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