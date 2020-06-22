На Дніпропетровщині сотні людей попрощалися з поліцейським, вбитим при затриманні злочинця
Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского
У понеділок, 22 червня, в селі Орлівщина Дніпропетровської області поховали оперуповноваженого Шевченківського відділу поліції Дарвіна Потуданского, який загинув під час затримання злочинця 19 червня. Попрощатися з поліцейським прийшли сотні людей.
Останню шану Дарвіну віддали рідні, друзі, колеги-поліцейські. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Указом Президента України за мужність і героїзм, проявлені при затриманні особливо небезпечного злочинця, Дарвін був посмертно нагороджений орденом "За мужність".
Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області
Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області
"Всі українські поліцейські сьогодні схиляють голови і прощаються з колегою, який 19 червня ціною власного життя затримав небезпечного озброєного злочинця. Своїм героїчним вчинком Дарвін врятував колег і людей, які могли опинитися поруч з місцем злочину. З повагою і вдячністю ми проводжаємо його в останню путь", – сказав перший заступник глави Національної поліції Євген Коваль.
Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області
Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області
Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали чоловіка, який вистрілив в оперативного співробітника Шевченківського відділення поліції. Від отриманих травм 30-річний поліцейський Дарвін Потуданський помер на місці.