На Дніпропетровщині сотні людей попрощалися з поліцейським, вбитим при затриманні злочинця

У понеділок, 22 червня, в селі Орлівщина Дніпропетровської області поховали оперуповноваженого Шевченківського відділу поліції Дарвіна Потуданского, який загинув під час затримання злочинця 19 червня. Попрощатися з поліцейським прийшли сотні людей.

Останню шану Дарвіну віддали рідні, друзі, колеги-поліцейські. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Указом Президента України за мужність і героїзм, проявлені при затриманні особливо небезпечного злочинця, Дарвін був посмертно нагороджений орденом "За мужність".

Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області

Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області

"Всі українські поліцейські сьогодні схиляють голови і прощаються з колегою, який 19 червня ціною власного життя затримав небезпечного озброєного злочинця. Своїм героїчним вчинком Дарвін врятував колег і людей, які могли опинитися поруч з місцем злочину. З повагою і вдячністю ми проводжаємо його в останню путь", – сказав перший заступник глави Національної поліції Євген Коваль.

Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області

Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області

Похорон поліцейського Дарвіна Потуданского ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали чоловіка, який вистрілив в оперативного співробітника Шевченківського відділення поліції. Від отриманих травм 30-річний поліцейський Дарвін Потуданський помер на місці.