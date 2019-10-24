На Дніпропетровщині синоптики попередили про серйозну небезпеку

У четвер, 24 жовтня, в Дніпрі та області очікується сильний туман і зниження видимості до 200-400 м.

Згідно з повідомленням пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, дані умови відповідають I жовтому (НМЯ I) рівню небезпеки.

У Дніпрі та області буде сильний туман 112.ua

Сінопткі також прогнозують хмарний день без істотних опадів. Туман буде утримуватися вночі і в першій половині дня.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі +8...+13, вдень +15...+20, по місту вночі +10...+12, вдень +17...+19.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'яти районах Дніпра в четвер, 24 жовтня, очікується відключення світла. Відключення заплановано в зв'язку з проведенням ремонтних робіт і технічного обслуговування мереж.

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