На Дніпропетровщині шукають зниклого підлітка: фото і прикмети

У Дніпрі та області розшукують зниклого безвісти 16-річного Олександра Стародубцева.

Хлопець пішов з дому 17 січня і більше не виходив на зв'язок з рідними. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині шукають зниклого підлітка NewsOne

Особливі прикмети: вік 16-17 років, коротке світле волосся, зріст 175 сантиметрів, спортивної статури, блакитні очі і шрам на лівій щоці.

Був одягнений в світлу куртку болотного кольору, камуфляжні штани, чорні берци, шапку темного кольору. При собі мав чорну сумку з зеленими вставками і мобільний телефон.

На Дніпропетровщині розшукують підлітка ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження Олександра, звертайтеся на гарячу лінію 102 або місцеві відділення поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 20 січня в результаті лобового зіткнення трьох автомобілів загинули двоє людей, ще двоє постраждали. ДТП з Opel Omega, Daewoo Lanos і Zaz Sens трапилася близько 19:00 на вулиці Маршала Малиновського. Водій і пасажирка Opel загинули на місці, їх тіла довелося вирізати рятувальникам з розбитого авто.

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