На Дніпропетровщині школи пішли на канікули через масово захворілих учителів

У Петропавлівському районі Дніпропетровської області дві школи пішли на вимушені канікули через спалах захворюваності серед вчителів.

Із середи, 7 жовтня, в селищі Петропавлівка на канікулах перебувають учні загальноосвітніх шкіл №1 та №2. У навчальних закладах масово хворіють викладачі та школярі, повідомляє "Petropavlivka.city".

У школі №1 на лікарняному знаходяться 13 співробітників, в школі №2 – 17. Усі педагоги здали ПЛР-тести на коронавірус, зразки відвезли до обласного лабораторного центру. На даний момент і вчителі, і інші потенційно хворі місцеві жителі чекають результатів аналізів.

Усього в Петропавлівському районі підтверджені сім випадків зараження COVID-19. У Петропавлівці та Миколаївці по троє хворих, в Олександрополі – один. Чотири пацієнти лікуються амбулаторно, один – у Дніпрі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19. Станом на ранок 8 жовтня коронавірусом заразилися 5 673 дніпрянина.