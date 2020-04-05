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5 квітня • оновлено в 17:39
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині ще дві людини успішно вилікували коронавірус

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У Дніпропетровській області від коронавірусу вилікувались ще двоє людей.

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Повторні лабораторні дослідження у цих людей показали негативний результат. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Загалом уже четверо жителів регіону успішно пройшли лікування від цієї хвороби. Всього на коронавірус в області перевірили 107 осіб. 12 – в процесі перевірки.

На Дніпропетровщині від коронавируса вилечелісь двоє людей

На Дніпропетровщині від коронавируса вилечелісь двоє людей

Delo.ua

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 10:00 5 квітня в Дніпропетровській області зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі коронавірус підозрюють ще у 12 чоловік. Три людини в місті вже видужала.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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