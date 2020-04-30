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30 квітня • оновлено в 18:22
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Аліна Рашевська
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На Дніпропетровщині СБУ викрила інтернет-агітаторів, які закликали до протестів на травневі свята. Відео

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Служба безпеки України викрила трьох жителів Дніпропетровщини, які в соціальних мережах поширювали заклики до протестних заходів на травневі свята через карантин.

Аналіз електронного листування зловмисників вказує на координацію їх дій жителями Російської Федерації. За задумом кураторів, поширення фейкової інформації повинно було загострити соціально-політичну обстановку в державі завдяки підбурюванню населення до масових заворушень, повідомили в пресслужбі відомства.

На Дніпропетровщині СБУ викрила інтернет-агітаторів

На Дніпропетровщині СБУ викрила інтернет-агітаторів

СБУ

Кіберспеціалісти спецслужби виявили та деанонімізували фейкові акаунти, які використовували для поширення закликів до порушення територіальної цілісності України. Подальший аналіз контенту зафіксував також заклики до масових протестів, в першу чергу через проведення в Україні карантинних заходів. Кількість тенденційних публікацій значно збільшилася напередодні травневих свят.

Оперативники СБУ встановили, що одного з інтернет-агітаторів замовники з РФ змушували розміщувати відповідну інформацію, погрожуючи депортацією матері, яка є трудовою мігранткою в Москві.

Одному з інтернет-агітаторів слідчі СБУ вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 УДК – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Щодо інших проходять процесуальні дії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Служба безпеки України викрила незаконний видобуток піску в промислових масштабах в Коростишівському районі Житомирської області. До злочину причетний колишній депутат Житомирської міської ради та директор місцевого підприємства.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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