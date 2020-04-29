На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти жінку: фото і прикмети

На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 43-річну Віту Шарай з селища Широке.

11 квітня жінка пішла з дому в невідомому напрямку. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку New Statesman

Прикмети: зріст 154 см, середньої статури, волосся русяве, коротко стрижене.

Була одягнена: чорна куртка, темно-сині спортивні штани, червоні кросівки.

Криворізький відділ поліції На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Віти, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 05657-2-16-81, 0961987520, 0679827601.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Золочівському районі Харківської області організували спецоперацію з пошуку 6-річної Мілени Шевєльової. 26 квітня дівчинка зникла в селі Соснівка.

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