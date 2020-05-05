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5 травня • оновлено в 18:13
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Аліна Рашевська
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На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти дівчину. Фото і прикмети

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На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 22-річну Анну Антонюк з Кривого Рогу.

28 лютого дівчина пішла на роботу, однак після закінчення зміни додому так і не повернулася. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, волосся темне до плечей.

Була одягнена: синя куртка з яскраво-оранжевою смугою знизу, на капюшоні сіре хутро, білий светр, сірі джинси і сріблясті чоботи.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчину

На Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчину

Криворізький відділ поліції

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Анни, поліція просить повідомити на лінію "102" або по телефону: (068) 695-75-15.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Золочівському районі Харківської області організували спецоперацію з пошуку 6-річної Мілени Шевєльової. 26 квітня дівчинка зникла в селі Соснівка.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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