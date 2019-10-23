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23 жовтня • оновлено в 11:48
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На Дніпропетровщині розшукують зниклого військового: фото

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У Кам'янському Дніпропетровської області пропав військовослужбовець, капітан Збройних сил Сергій Дикін.

Чоловік пішов на службу і пропав. Про це йдеться в повідомленні в групі Facebook "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".

Зниклий Сергій Дикін

Зниклий Сергій Дикін

Група "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)" в Facebook

Відзначається, що зниклий не виходить на зв'язок з 16 жовтня. Був одягнений у військову форму.

Близькі просять допомогти з пошуками і повідомити будь-яку інформацію про чоловіка.

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Близько просять про допомогу

Близько просять про допомогу

Група "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Луганщині шукають вихованця Кремінського військового кадетського ліцею 2004 р.н. Григорія Богуша. Він вийшов з дому 15 жовтня, щоб їхати до ліцею, і зник.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
зникла людина
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