На Дніпропетровщині розшукують зниклого військового: фото

У Кам'янському Дніпропетровської області пропав військовослужбовець, капітан Збройних сил Сергій Дикін.
Чоловік пішов на службу і пропав. Про це йдеться в повідомленні в групі Facebook "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".
Зниклий Сергій Дикін
Група "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)" в Facebook
Відзначається, що зниклий не виходить на зв'язок з 16 жовтня. Був одягнений у військову форму.
Близькі просять допомогти з пошуками і повідомити будь-яку інформацію про чоловіка.
Близько просять про допомогу
Група "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)" в Facebook
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Луганщині шукають вихованця Кремінського військового кадетського ліцею 2004 р.н. Григорія Богуша. Він вийшов з дому 15 жовтня, щоб їхати до ліцею, і зник.
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