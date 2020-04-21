На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка: фото і прикмети

Аліна Рашевська Життя міста 14:15, 21.04.2020 Оновлено: 14:16, 21.04.2020

На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 63-річного Метельского Петра Олексійовича.

Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 24 березня 2020 року. Останнім часом зниклий проживав на території садового товариства "Угольок", який розташований на землях Вербської сільської ради Павлоградського району, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка
Actual Today

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 180-185 см, худорлявої статури, карі очі, коротке темно-русяве волосся з сивиною.

Був одягнений: куртка сірого кольору з жовтою вставкою на спині "ДТЕК", чорні спортивні штани, чорні туфлі зі штучної шкіри.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка
ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Петра Олексійовича, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 0662801310, 0509734199.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Святослава Шевченка. Чоловік зник у червні 2019 року і до цього часу не виходив на зв'язок.

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