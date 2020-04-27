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27 квітня • оновлено в 16:50
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Аліна Рашевська
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На Дніпропетровщині розшукують злодія-домушника. Фото

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На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 37-річного Анатолія Блуденка з міста Нікополь.

Чоловіка підозрюють у крадіжці з проникненням у житло. Він не має постійного місця проживання, веде бродяжницький спосіб життя, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Відомо, що містянин може перебувати на території Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів Дніпра. Оточуючим представляється прізвищем свого рідного брата – Олександра Саліхова.

На Дніпропетровщині розшукують злодія-домушника

На Дніпропетровщині розшукують злодія-домушника

ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Анатолія, поліція просить повідомити за телефонами: "102", (056) 674-20-02 або (093) 908-59-46.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція міста Нікополь оголосила в розшук 15-річного Голосова Олега Валерійовича. 22 квітня хлопець пішов з дому і до цього часу його місцезнаходження не встановлено.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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