На Дніпропетровщині розшукують 21-річного хлопця. Фото та прикмети

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області безвісти зник 21-річний Дмитро Сичов.

Хлопець пішов з дому 12 жовтня і не повернувся, передає "Перший міський".

Як стало відомо, Дмитро пішов зі свого будинку в Саксаганському районі близько 6:30 і не повернувся.

Зниклому на вигляд 20-22 роки, зріст близько 192 сантиметрів, темне волосся зібране у хвіст. Також у нього є вуса, борода і тату на плечі у вигляді змії. Дмитро був одягнений в темно-синю футболку, джинси і тканинні кросівки.

Відзначимо, що парубок пересувався на автомобілі "ЗАЗ" зеленого кольору.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Дмитра Сичова, прохання повідомити за телефоном: (098) 747-11-63, (068) 973-86-79, (097) 633-84-08 або на лінію "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в Довгинцівському районі в аптеці виявили змію.