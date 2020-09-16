На Дніпропетровщині розкрили угруповання, яке поставляло продукти до "ДНР". фото

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке діяло на території Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей.

Зловмисники організували контрабанду продуктів харчування до "ДНР" на кілька мільйонів гривень. Керували всіма процесами жителі Харкова і області, повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.

Угруповання організувало "прихований транзит" товарів. Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

Товари харчової промисловості потрапляли до окупованих районів Донецької області за схемою "прихованого транзиту". У митні документи вносилися дані про те, що продукція нібито поставляється до Азербайджану і Грузії через територію Російської Федерації. Насправді ж контрабанда потрапляла до "ДНР", де в подальшому реалізовувалась.

За інформацією пресслужби прокуратури Дніпропетровської області, всі митні платежі, податки і збори від незаконної діяльності надходили до бюджету невизнаної держави. Таким чином, понад 8,5 мільйонів гривень, отриманих з експорту товарів, пішли на забезпечення діяльності терористів так званої ДНР.

Товари реалізовувалися на території "ДНР". Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

Під час обшуків правоохоронці вилучили транспорт і продукцію, комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи з інформацією про протиправну діяльність. На даний момент затриманий один із учасників організації, йому повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці вилучили транспорт, товари та документацію. Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

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