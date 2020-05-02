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3 травня • оновлено в 23:06
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

1.6т
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Станом на ранок 2 травня в Дніпропетровській області за останню добу зафіксовано 72 нових випадків зараження коронавірусом.

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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу на Дніпропетровщині – 436, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Дніпропетровської обласної ради, нові випадки були зафіксовані в Дніпрі – 33, Кривому Розі – в 29, Кам'янському – 2, Покрові – 1, Марганці – 1, П'ятихатському районі – 1, Дніпровському районі – 3 та Апостолівському районі – 1.

За добу зафіксовано 72 нових випадків

За добу зафіксовано 72 нових випадків

pravda.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області за добу було зафіксовано 17 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих було в Кривому Розі.

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Автор
Ігор Кравченко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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