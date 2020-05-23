На Дніпропетровщині раптово передумали пом'якшувати карантин і запускати транспорт

Станом на 23 травня Дніпропетровська область не відповідає критеріям для переходу на другий етап ослаблення карантину.

Згідно з опублікованою таблицею показників для ослаблення протиепідемічних заходів, Дніпропетровська область не відповідає критеріям для ослаблення карантину за показником охоплення тестуванням. Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

На даний момент в Дніпропетровській області показник охоплення тестування становить 11,39 на 100 000 населення, а необхідно більше 12.

Дніпропетровська область знову не виконує показник охоплення тестування МОЗ

Раніше OBOZREVATEL писав, що Міністерство охорони здоров'я України внесло Дніпропетровську область до переліку регіонів, де дозволено переходити до другого етапу пом'якшення карантину. Пом'якшення передбачали запуск громадського транспорту.