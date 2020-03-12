На Дніпропетровщині провели навчання з протидії коронавірусу

У Кривому Розі Дніпропетровської області відбулися навчання на предмет готовності медперсоналу і установ до лікування хворих в разі виявлення коронавірусу.

За легендою, пацієнт поскаржився на погане самопочуття. Його обстежили, а потім госпіталізували в спеціальну лікарню з підозрою на інфекцію, повідомляє 34 канал.

Здоров'я Євгенія нібито погіршилося після повернення з Італії. З симптомами, схожими на коронавірусні, чоловік звернувся до медзакладу. Там у захисному костюмі з респіратором його детально оглянув сімейний лікар. Далі хворого направили в інфекційну лікарню, де оглянули повторно, а також зробили експрес-тест на грип і ГРВІ.

На Дніпропетровщині провели навчання проти коронавірусу Колаж

Зразки для тесту на коронавірус були відправлені до Київської лабораторії. До появи його результатів чоловіка ізолювали в спеціальний бокс. У міському штабі запобігання коронавірусу запевняють: на сьогоднішній момент у місті є все необхідне для боротьби з інфекцією.

"Ми для цього і проводимо такі навчання. Ми хочемо, щоб навпаки вони були розкриті. Якщо проблеми є, щоб ми вчасно могли на них відреагувати. Безумовно, я впевнений, що спеціалізовані засоби міста готові до того, щоб не поширювався вірус", – розповів керівник міського штабу з ліквідації наслідків і поширення коронавірусу Костянтин Бєліков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Греції і Польщі зафіксували перші випадки смерті від китайського коронавірусу COVID-19. У Греції померлим виявився 66-річний чоловік, у якого були й інші проблеми зі здоров'ям.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!