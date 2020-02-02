На Дніпропетровщині провели автопробіг до 5 роковин загибелі Кузьми Скрябіна. Фото

У неділю, 2 лютого, під Кривим Рогом Дніпропетровської області пройшов п'ятий щорічний пам'ятний автопробіг присвячений Кузьмі Скрябіну.

Учасники автопробігу зібралися в Кривому Розі біля ТРК Вікторія Плаза в 11:00. Про це повідомив Перший Міський (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Після чого всі організованою колоною вирушили до місця загибелі музиканта біля села Лозуватка. Автопробіг зібрав близько 50 машин і 200 чоловік.

Учасники вшанували пам'ять артиста біля пам'ятника на місці аварії - запалили лампадки, а священик провів панахиду. Наступний автопробіг запланований в день народження артиста - 18 серпня.

Автопробіг присвячений Кузьмі Скрябіну Перший Міський

Автоколона вирушила до місця загибелі музиканта Перший Міський

Автоколона вирушила до місця загибелі музиканта Перший Міський

Нагадаємо, 2 лютого - день, коли в автокатастрофі під Кривим Рогом загинув відомий український музикант Андрій Кузьменко, який виступав під псевдонімом Кузьма Скрябін.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як живе сім'я Андрія Кузьменка через п'ять років його загибелі. У Кузьми залишилися дружина Світлана Бабійчук і єдина дочка Марія-Барбара Кузьменко.

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